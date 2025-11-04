پخش زنده
در خلال بازدید هیئت عالیرتبه رسانهای ایران از رادیو ملی پاکستان (PBC) در اسلامآباد، دو طرف بر گسترش همکاریهای فنی و محتوایی میان رسانههای ملی ایران و پاکستان تأکید و زمینههای ایجاد کانالهای مشترک و تبادل تجربیات رادیویی را بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد، هیئت رسانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به سرپرستی «احمد نوروزی» معاون رئیس سازمان و رئیس بخش برونمرزی صدا و سیما به پاکستان سفر کرده است در دومین روز از برنامه خود با حضور در ساختمان مرکزی رادیو ملی پاکستان با مدیرکل و مسئولان ارشد این سازمان دیدار و درباره راههای گسترش همکاریهای فنی، آموزشی و محتوایی میان رادیوهای ملی دو کشور گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین ضمن مرور ظرفیتهای رسانهای موجود، بر نقش رادیو در تقویت دیپلماسی فرهنگی و مقابله با جنگ نرم رسانهای تأکید کردند.
«سعید احمد شیخ» مدیرکل رادیو پاکستان در این دیدار با تشریح فعالیتها و رویکردهای این رسانه گفت: رادیو ملی پاکستان در خط مقدم مقابله با جنگ رسانهای و تبلیغات منفی کشورهای استعمارگر و استکباری قرار دارد و با تکیه بر دیپلماسی فرهنگی در تلاش است همکاری میان ملتها را تقویت کند.
وی افزود: رادیو پاکستان با بیش از ۹۰ کانال فعال در حوزههای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، روزانه برنامههای متنوعی تولید میکند و پخش بولتن خبری فارسی را نیز برای علاقهمندان و فارسیزبانان در پاکستان در دستور کار دارد.
به گفته این مقام رسانهای پاکستان حدود ۹۵ درصد مردم ایالت بلوچستان و بخشهای زیادی از سند و پنجاب شنونده برنامههای رادیو هستند و در برخی ساعات، شمار مخاطبان این شبکه به بیش از یک میلیون نفر میرسد.
مدیرکل رادیو پاکستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده این رسانه از آمادگی برای اشتراک پایگاهها و فرکانسهای رادیویی از شهرهای «کراچی»، «کویته» و «تربت» با ایران خبر داد و پیشنهاد کرد دو کشور در زمینه ساخت موجهای جدید کوتاه و بلند، ایجاد کانالهای تازه و بهرهگیری از تجربیات فنی همکاری کنند.
وی همچنین ایجاد یک کانال ویژه برای پخش برنامههای فارسی با محوریت فرهنگی و مذهبی را گامی مهم برای تقویت ارتباطات مردمی ایران و پاکستان دانست.
تبادل برنامههای رادیویی، گامی تازه در همکاری رسانهای دو کشور
«احمد نوروزی» معاون رئیس سازمان و رئیس بخش برونمرزی صدا و سیما در این دیدار تبادل برنامههای تولیدشده میان رادیوهای ملی دو کشور را گامی مؤثر برای گسترش ارتباطات فرهنگی و رسانهای میان ایران و پاکستان توصیف کرد.
وی با تأکید بر اهمیت همافزایی رسانهای در منطقه گفت: ایران آمادگی دارد مستندات و مجموعههای رادیویی تولیدشده خود را در اختیار رسانه ملی پاکستان قرار دهد و در زمینه توسعه کانالها و پایگاههای رادیویی با کارشناسان پاکستانی همکاری کند.
نوروزی همچنین پیشنهاد کرد کانال مشترکی با عنوان «دوستی ایران و پاکستان» راهاندازی شود تا برنامههای فرهنگی، دینی و اجتماعی دو کشور بهصورت مشترک در آن پخش گردد.
او در پایان از مدیرکل رادیو پاکستان برای سفر به تهران و بررسی بیشتر ظرفیتهای همکاری دعوت به عمل آورد.
در پایان این دیدار طرفین بر استمرار گفتوگوها و پیگیری توافقات در قالب تفاهمنامههای رسانهای تأکید کردند.