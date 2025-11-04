نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در رشت گفت: ۱۳ آبان، نماد ایستادگی و عدالت خواهی ملتی ست که ۴۶ سال در برابر فشار‌های دنیای استکبار ایستادگی کرده و همچنان بر آزادمنشی و عزتمندی مصمم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نائب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در اجتماع عظیم مردم رشت پس از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در میدان شهدای ذهاب این شهر به تبیین علل و فرآیند ایستادگی ملت بزرگ ایران مقابل ظلم استکبار جهانی پرداخت و ۱۳ آبان را نماد ایستادگی و عدالت خواهی ملتی دانست که ۴۶ سال در برابر فشار‌های دنیای استکبار و صهیونیسم جهانی ایستادگی کرده و همچنان بر آزادگی و سرافرازی پافشاری می‌کند.

حمیدرضا حاجی بابایی این فرهنگ را برگرفته از آرمان‌های والای انقلابی دانست که از آموزه‌های اسلام اصیل نشات گرفته و درصدد است الگویی ماندگار از روحیه‌ی خودباوری و آزادمنشی را به دنیای امروز ارزانی دارد.

وی حرکت در مسیر تعالی و کمال را هدف غایی فرهنگ ارزشمداری و حق طلبی ملت بزرگ ایران عنوان کرد و افزود: امروز بر همگان واضح است که نظام اسلامی تحت رهبری داهیانه‌ی امامین انقلاب منشا تحولات سازنده‌ی در عرصه‌ی مقابله با زورگویان و دفاع از مظلومان شده و نگرانی روز افزون نظام سلطه را در مناسبات بین المللی تشدید کرده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به شکست مفتضحانه‌ی استکبار و صهیونیسم جهانی در جنگ ۱۲ روزه‌ی اخیر علیه ملت ایران اشاره کرد و افزود: خوداتکایی و اقتدار دفاعی همراه با بصیرت ملی و ولایتمداری رمز موفقیت این مردم در قبال ترفند‌های شوم دشمنانی بود که با شعار‌های فریبنده، در صدد آسیب زدن به اقتدار و امنیت ملی بودند و تلاش داشتند در بستر یک جنگ ترکیبی حساب شده، ایران اسلامی را به قهقرا بکشانند.

حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه، ایستادگی و مقاومت مردم بزرگ ایران در برابر زورگویی و زیاده خواهی شیاطین عالم را الگویی سازنده و اثرگذار برای آزادیخواهان عالم توصیف کرد و تجلی این فرهنگ را در ایستادگی مردم مظلوم غزه مقابل تجاوز جنایتبار رژیم غاصب اسرائیل دانست که با نثار خون خویش زمینه ساز بی آبرویی سردمداران استکبار و صهیونیسم جهانی درعالم شده‌اند.

وی رمز موفقیت کشور در روند مقابله با تهدیدات و زورگویی‌ها را انسجام ملی در بستر تقویت روزافزون قدرت دفاعی عنوان کرد و افزود: این وحدت در عین کثرت بود که همراه با توان بالای موشک‌های بومی، توانست حمایت‌های ۴۰ کشور از اسرائیل را در هم بشکند و درس بزرگی به جنایتکاران صهیونیسم دهد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین راستا تصریح کرد که امروز دشمنان قسم خورده‌ی ملت ایران به خوبی می‌دانند که این ملت هیچگاه از آرمان‌های والای برگرفته از انقلاب اسلامی کوتاه نمی‌آید و با اتکاء به نیروی ایمان و خودباوری آماده است تا هر گزندی را از این مرز و بوم دور نموده و به متجاوزان شکستی غیر قابل تصور تحمیل نماید.

حمیدرضا حاجی بابایی در بخش پایانی سخنانش مهمترین رسالت کارگزاران نظام اسلامی در سه قوه را تلاش همه جانبه برای رفع مشکلات و دغدغه‌های عمومی عنوان کرد و افزود: تنها راه برون رفت از مضایق اقتصادی و کنترل تورم، تعامل منطقی در بستر اتخاذ تصمیماتی جسورانه و راهگشاست تا بتوان شرایطی در خور شان و عظمت این مردم در ابعاد اقتصادی و اجتماعی فراهم نمود و از فشار‌های معیشتی تحمیل شده به این ملت کاست.