امروز مردم روستا‌ها و مناطق عشایری استان اصفهان در راهپیمایی ۱۳ آبان، مبارزه با استکبار جهانی را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ همزمان با اصفهان و شهر‌های استان در روستا‌ها و مناطق عشایری این استان هم با حضور اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان برگزار شد.

ببینید تصاویری از حضور مردم روستا‌های هومان در تیران و کرون، طهمورثات در ورزنه، گیشی در هرند، نهضت آباد در فریدونشهر، رامشه جرقویه در راهپیمایی ۱۳ آبان:

ببینید تصاویری از حضور مردم روستا‌های نیسیان در اردستان، بزمه و کلوسه و قلعه سرخ فریدونشهر، قلعه امام ورزنه و گل افشان در سمیرم در راهپیمایی ۱۳ آبان: