فرمانده انتظامی هویزه از کشف یک هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم مالک حزبائی گفت: ماموران انتظامی شهرستان هویزه در اجرای طرح مقابه با سوخت قاچاق و در حین گشت زنی درسطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه تراکتور با یدک تانکر که در محور‌های مواصلاتی شهرستان در حال تردد بود، مشکوک وجهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بررسی از تراکتور توقیفی مقدار یک هزار و ۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز و خارج ازشبکه توزیع کشف کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان هویزه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.