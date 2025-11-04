به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گفت: برنامه ملاقات مردمی دادگستری استان تهران در راستای برنامه‌های ارتباطات مردمی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و برنامه‌های ابلاغی رییس کل در دادگستری استان تهران به صورت مستمر و حداقل یک روز در هفته برگزار می‌شود.

زارعی بیان کرد: حضور فعال مسئولین در برای استماع عرض‌حال مراجعین و متعاقباً صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذی ربط و همچنین به منظور مرتفع نمودن مشکلات مراجعان جلسه ملاقات مردمی در دستگاه قضایی استان تهران حداقل یک روز در هفته در محل مجتمع امام خمینی (ره) و همچنین تمامی حوزه‌های قضایی و با حضور مسئولان قضایی استان تهران به صورت مستمر برگزار می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران بیان کرد: در برنامه‌های ملاقات مردمی این هفته در دادگستری استان تهران، ۲۰۹ نفر از مراجعه‌کنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرائم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پرونده‌های جریانی در شعب و سایر متقاضیان با معاونان و مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

وی در خصوص دعوت از مراجعین افزود: متقاضیان ملاقات نیز از طریق مکاتبات اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، سامانه سامع و یا به صورت حضوری و تلفنی در ملاقات جاری به تعداد ۲۰۹ نفر بودند که همگی با ارسال پیامک ۱۴ نفر از مسئولین قضایی دادگستری استان تهران به صورت چهره به چهره تقاضای آنان را بررسی کردند و سپس با ارسال نامه توسط دبیرخانه این معاونت به مراجع ذی ربط پیگیری لازم در اجابت خواسته متقاضیان به عمل آمد.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواست‌های مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.