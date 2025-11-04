کتاب «نوجوان ایرانی» که به تازگی منتشر شده، مجموعه‌ای دو جلدی است که به زودی در پیشخوان کتابفروشی‌ها قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اثر پژوهشی جامع و نظام‌مند است که ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی و تربیتی نوجوانان در جامعه‌ای در حال تغییر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای نگارش این دوجلد کتاب، بیش از ۳۰۰۰ پژوهش مرتبط با نوجوان و سلامت روان از پایگاه داده‌های علمی داخلی در سی سال گذشته جمع‌آوری و در نهایت و براساس پروتکل پژوهشی حدود ۷۰۰ پژوهش به صورت روشمند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

جلد اول این کتاب برگرفته از پژوهش‌هایی در خصوص نوجوان و جامعه، نوجوان و خانواده، نوجوان و مدرسه و جلد دوم شاملِ آسیب‌شناسی روانی نوجوان، توانمندسازی نوجوان، بهزیستی دیجیتال، نوجوان و تربیت جنسی، سلامت جسمانی نوجوان و بحران کرونا است.

نتیجه این تلاش‌ها، مروری کامل بر وضعیت مطالعات انجام‌شده در حوزه نوجوانان ایران در دهه‌های اخیر است که در اندیشکده امید و به همت دکتر عباس جواهری، مطهره وکیلی و مجید مجیدی به نگارش در آمده و در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.