رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههاگفت: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه زیر پرچم رهبری ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها امروز به مناسبت ۱۳ آبان در پایان اجتماع بزرگ دانش آموزان مشهدی گفت: دشمنان با طراحی پیچیدهای قصد داشتند در جنگ ۱۲ روزه با حمله به فرماندهان و مراکز حساس، کشور را به هرج ومرج و آشوب بکشانند، اما ملت ایران پای کار آمد و کنار نظام و زیر پرچم رهبری ایستاد.
حجت الاسلام مصطفی رستمی افزود: جنگ ۱۲ روزه نشان داد سیزده آبان ملت ایران انتخابی درست است.
وی ادامه داد: شعار مرگ بر آمریکا، شعار حضرت زهرا (س)، قرآن و اسلام است و شعاری که مرگ بر تمام طاغوتهاست. مسیر حضرت زهرا ایستادگی در برابر ظلم و بیعت با امام و ولی امر زمان است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: کسانی که در گذشته نسبت به شعار مرگ بر آمریکا تردید داشتند، انسانهای سادهاندیشی بودند که تصور میکردند با رابطه و گفتوگو با آمریکا میتوان مشکلات را حل کرد. این سادهاندیشی، بلای جان حرکت ملتهاست.
وی افزود: دشمن همان است که در آستانه مذاکرات فرماندهان ما را به شهادت رساند و کشورمان را مورد حمله قرار داد. آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنایتهایی که در غزه و دیگر نقاط منطقه مرتکب میشوند ماهیت واقعی خود را نشان دادهاند.
حجت الاسلام رستمی گفت: کسانی که پس از این همه جنایت هنوز به آمریکا دل خوش کنند، یا خائن یا سادهاندیش هستند. امروز صدای «مرگ بر آمریکا» نه تنها در ایران که در سراسر جهان و حتی در خود آمریکا شنیده میشود، این جلوهای از بیداری مستضعفان جهان است.
وی اظهار کرد: اکنون دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و از صحنه جنگ نظامی به عرصه جنگ روایتی روی آورده است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها اظهار کرد: وظیفه ماست که در این عرصه نیز با سلاح دانش و آگاهی ایستادگی کنیم. جوانان و نخبگان دانشگاهی باید با تمام توان در این جنگ روایتی حضور یافته و حقیقت مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به جهان نشان دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیزدهم آبان یادآور حماسهای تاریخی است که در آن دانشجویان مسلمان و پیرو خط امام (ره) لانه جاسوسی آمریکا را فتح کردند. این اقدام نشان داد که این مکان، یک سفارتخانه معمولی نبود بلکه مرکز توطئه و برنامهریزی علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران بود.
حجت الاسلام رستمی ادامه داد: امسال سیزدهم آبان در حالی برگزار میشود که ما در سوگ بیش از هزار شهید جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی نشستهایم. در جنگ دوازده روزه ۳۴ دانشآموز، هفت معلم، ۸۶ دانشجو و ۲۰ استاد دانشگاه به شهادت رسیدند و برخی مجروحان این جنایت همچنان در بستر بیماری به سر میبرند.
اجتماع بزرگ دانش آموزان مشهدی امروز به مناسبت روز ۱۳ آبان به صورت متمرکز در عرصه میدان شهدا برگزار شد.