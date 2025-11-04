پخش زنده
آبادان و خرمشهر در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی دو عالم سیاهپوش و عزادار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با فرا رسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرچمهای سیاه بر سردر خانهها مساجد، حسینیهها و نکایا برافراشته شده و شهر سیاه پوش شده است.
اهالی جنوب غرب، ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در عزای شهادت این بانوی بزرگوار با برگزاری مراسمهای عزاداری این مصیبت جانکاه را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) تسلیت میگویند.
سخنرانان و مداحان اهل بیت (ع) در مجالس عزای حضرت زهرای مرضیه (س) به بیان سیره، شخصیت بانوی دوسرا و ذکر مصیبت حضرتام ابیها (س) میپردازند.