قدردانی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و استاندار از مردم ولایی استان
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و استاندار در پیامی از حضور پرشور مردم ولایی استان در راهپیمایی ۱۳ آبان قدردانی کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله۱۳آبان، روز ملی مبارزه با استکبارجهانی، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و سلطهطلبی است. روزی که دانشآموزان، دانشجویان و مردم غیورایران، با فریاد مرگ برآمریکا پایههای وابستگی را فرو ریخته و شعار استقلال و عزت ملی سر دادند.
مردم انقلابی و ولایتمدار خراسان جنوبی، در این شرائط مهم و حساس، بار دیگر با حضور پرشور و آگاهانه خود در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان، صحنههایی ماندگار از همبستگی، بصیرت و عشق به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
بدون تردید این حضور پرشکوه، پیام روشنی برای جهانیان دارد؛ پیام ایستادگی ملتی که با وجود همه فشارها و تهدیدها و تحریمها، با بصیرت و ایمان، بر مسیر عزت، استقلال و پیشرفت خود پایدار مانده است.
مردم خراسان جنوبی در این روز تاریخی، نشان دادند همچنان مدافع ارزشهای انقلاب اسلامی بوده و در برابر هر گونه هجمه فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی دشمنان، با قدرت و همدلی ایستادهاند.
اینجانبان با عرض تسلیت ایام_فاطمیه و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان عرصه مبارزه با استبکار و تشکر از حضور عاشقانه اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده شهدا، ایثارگران، روحانیت معظم، اصناف، هنرمندان، ورزشکاران، دانش آموزان و دانشجویان در راهپیمایی عظیم یومالله۱۳آبان، از همکاری صمیمانه دست اندرکاران مراسمات سطح استان، که بستر لازم برای خلق این حماسه پرشور را فراهم آوردند، قدردانی میکنیم.
امید که با تداوم روحیه استکبارستیزی و آرمان خواهی نسل پویا و انقلابی، در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)، بتوانیم در مسیر خدمت بی منت به این مردم هوشمند و استوار، تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و اعتلای جایگاه ایران عزیز گامهای استوارتری برداریم.
سیدعلیرضا عبادی
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی
سیدمحمدرضا هاشمی
استاندار خراسان جنوبی