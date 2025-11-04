به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با سراسر کشور اقشار مختلف مردم مهاباد با حضور گسترده و پرشور به همراه دانش آموزان و دانشجویان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، ضمن اعلام انزجار خود از ظلم و ستم نظام سلطه و صهیونیسم جهانی، اتحاد و همدلی خود را به نمایش گذاشتند و حماسه‌ای دیگر خلق کردند.

در پایان راهپیمایی پرشور امروز فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی سیزدهم آبان، این روز را تاریخی و ماندگار توصیف کرد.

محمدصادق امیرعشایری، با بیان اینکه آگاهی و هوشیاری مردم، رمز پایداری و اقتدار کشور است، افزود: حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی، نشانه‌ای از حمایت و پشتیبانی آنان از ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در پایان راهپیمایان ضمن به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار.

قطعنامه پنج بندی راهپیمایی ۱۳ آبان را با فریاد‌های خود تصویب کردند.

متن این قطعنامه به شرح ذیل است:

۱- ما شرکت کنندگان در این حماسه ملی با حمایت از هرگونه حرکت‌های مردمی در تمام نقاط جهان علیه نظام سلطه با تأکید بر اصل مقاومت فعال هرگونه سازش با تسلیم در برابر هژمونی قدرت‌های استکباری به ویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم فاشیستی صهیونیستی را قرباً محکوم و بر عدم اعتماد مطلقه به غرب تأکید کرده و صیانت از منافع ملی را منوط به تداوم گفتمان مقاومت و پیگیری راهبرد خنثی سازی مؤثر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی می‌دانیم. همچنین محکومیت جنایات جنگی صهیونیست‌ها و حمایت قاطع از جبهه مقاومت، به ویژه ملت مظلوم فلسطین و غزه را مسئولیت محوری و وجودی امت اسلامی می‌دانیم.

۲ - ما ملت ایران حفظ اقتدار ملی و استقلال همه جانبه کشور را در گرو تثبیت قدرت و استحکام درونی دانسته و بر وحدت مقدس و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه و منافع کشور و پرهیز جدی از واگرایی‌های تفرقه افکنانه تأکید می‌ورزیم و همچنین حق مشروع ملک در ارتقاء بنیه دفاعی و ادامه راهبرد بازدارندگی فعال را غیر قابل مذاکره دانسته و خواهان تقویت خودباوری علمی و فناوری در راستای نیل به خودکفایی اقتصادی و هوشمندانه دستاورد‌های محوری ایران قوی برای تقویت امید اجتماعی هستیم.

۳ - ما آحاد ملت، تبعیت مطلق از ولایت فقیه را رمز صیانت از هویت نظام و محور ثقل وحدت فرماندهی در مواجهه با تهدیدات راهبردی دانسته و ضمن تجدید میثاق قاطع با رهبر معظم انقلاب اسلامی، در حراست از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و میراث شهدا، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان پیشرو در عرصه استکبارستیزی، تأکید نموده و معتقدیم که تداوم راه این عزیزان ضامن بقای انقلاب و تحقق نهایی اهداف آن است.

۴ - ما مردم حاضر در این راهپیمایی مسئولان و دولتمردان را به احیاء حکمرانی اقتصادی فرا می‌خوانیم و بر الزام حداکثری به حل ریشه‌ای معضلات معیشتی اجرای طرح‌های کلان برای کاهش مؤثر تورم و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی تأکید می‌نماییم و معتقدیم دستگاه‌های اجرایی باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و خدمت صادقانه، زمینه وفاق ملی را بیش از پیش مستحکم سازند و از قوای سه گانه و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که با عزم راسخ به پالایش ساختار درونی پرداخته و بدون اغماضی با عناصر نفوذی و سوء استفاده گرانی که با مهندسی بازار و ایجاد تورم در پی تولید نارضایتی اجتماعی هستند، قاطعانه برخورد نمایند.

۵ - ما ملت ایران، بر اولویت راهبردی مقابله با تهدیدات فرهنگی و جنگ ترکیبی - شناختی دشمن تأکید می‌ورزیم و جهاد تبیین را وظیفه‌ای حتمی برای روشنگری ماهیت دشمن و امید آفرینی مؤثر دانسته و از نهاد‌های فرهنگی می‌خواهیم که با صیانت از هویت ملی دینی و ارزش‌های بنیادین اسلامی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب به تأسی از آموزه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها و مکتب فاطمی از نفود و تهاجم فرهنگی هدایتمند جلوگیری نموده و خیانت‌های تاریخی آمریکا را برای نسل جوان تبیین سازند.

در ادامه راهپیمایی روزسیزدهم آبان، همزمان با طنین شعار‌های ضد استکباری، شرکت‌کنندگان با آتش زدن پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی، انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه استکبار جهانی اعلام کردند.