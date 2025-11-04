پخش زنده
امروز: -
مستند بلند «شگرد» به کارگردانی و تهیهکنندگی جعفر صادقی، به بخش رسمی (Girona Film Festival) در کشور اسپانیا راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این جشنواره یکی از رویدادهای معتبر و باسابقه سینمایی در اروپا است که هر ساله در شهر تاریخی ژیرونا در منطقه کاتالونیا برگزار میشود و میزبان آثاری از فیلمسازان مستقل از سراسر جهان است.
«شگرد» روایتی صمیمی و الهامبخش از تلاشهای یک مربی کشتی دلسوز است که با همت و هزینه شخصی خود، نوجوانان و کودکان علاقهمند به این ورزش را آموزش میدهد و آنها را برای حضور در مسابقات رسمی کشتی آماده میکند. فیلم با نگاهی انسانی و بیواسطه، پشتصحنه زندگی و دشواریهای این مربی را به تصویر میکشد؛ مردی که عشق به شاگردان و باور به تغییر را جایگزین امکانات مالی و حمایتهای دولتی کرده است.
این مستند، ضمن نمایش تصویری از شور، رفاقت و تلاش در میان نسل جوان، پرسشی اجتماعی درباره نقش مربیان مردمی در پرورش استعدادها و تداوم روح ورزش در جامعه مطرح میکند. روایت واقعگرایانه و صادقانه فیلم باعث شده تا «شگرد» در میان آثار مستند امسال، مورد توجه هیئت انتخاب جشنواره ژیرونا قرار گیرد.
جشنواره فیلم ژیرونا از ۴ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۵، برابر با ۱۳ تا ۱۷ آبان ماه سال جاری برگزار میشود و نمایش «شگرد» در بخش مستند بلند بینالمللی برنامهریزی شده است. حضور این فیلم در یکی از معتبرترین جشنوارههای مستقل اسپانیا، گامی مهم برای معرفی سینمای مستند ایران و هنرمندان مستقل ایرانی در عرصه جهانی به شمار میرود.
پخش جهانی این مستند به عهده سازمان سینمایی سوره است.