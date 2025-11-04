پخش زنده
نشستی تخصصی و راهبردی با حضور رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و با مشارکت استانداران ۱۶ استان مرزی کشور به منظور بررسی راهکارهای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در آن حضور داشتند، با هدف بررسی راهکارهای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی مرزها، رفع موانع اجرایی و حقوقی، تقویت همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه و تأمین پایدار کالاهای اساسی، عصر روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، تشکیل شد.