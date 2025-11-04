پخش زنده
امروز: -
تا پایان هفته وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در شهرهای آبادان و خرمشهر پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایداری را نشان میدهد که همچنان سبب غبارصبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: از امروز تا پایان هفته وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی درمناطق ساحلی، جنوبی و جادههای مواصلاتی جنوبی استان دور از انتظار نیست. دما تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت.