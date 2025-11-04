رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی راه‌ها اخذ صلاحیت حرفه‌ای تولیدکنندگان آسفالت را الزامی دانست و گفت: مرکز تحقیقات با وظایف حاکمیتی خود بر افزایش کیفیت در حوزه‌ روسازی راه‌ها و تکمیل زنجیره نگهداری از راه‌ها تمرکز دارد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غزال راهب، در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات، راه‌ها را به عنوان سرمایه‌های ملی، ژئوپلیتک و معنوی کشور برشمرد و بر اهمیت نگهداری و توسعه راه‌ها تاکید کرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: قیر صرفا کالای مصرفی نیست بلکه به عنوان کالای سرمایه‌ای در امنیت زیرساخت‌ها و بهره‌وری نقش عمده‌ای ایجاد می‌کند.

راهب با بیان اینکه راه‌های و قیر و آسفالت دو سرمایه حائز اهمیت هستند تاکید کرد: مرکز تحقیقات با وظایف حاکمیتی خود بر افزایش کیفیت در حوزه‌ روسازی راه‌ها و تکمیل زنجیره نگهداری از راه‌ها تمرکز دارد.

به گفته وی، کنترل کیفیت قیر، کیفیت آسفالت، کنترل کیفیت تولید و توزیع آسفالت در برنامه است و در حال اجراست.

رئيس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در تلاش هستیم با کمک تولیدکنندگان از ظرفیت قانون ۱۰ درصد قیر رایگان برای راه‌ها و توسعه شبکه معابر کشور استفاده کنیم.

وی بر بهرمندی از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تاکید کرد و گفت: در کنار فناوری های روز از تجربیات و توان علمی صاحبنظران در بهسازی راه‌های کشور استفاده می‌کنیم.

راهب یکی از رویکردهای مرکز را کارکردهای بومی عنوان کرد و افزود: تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را با توجه به نیاز روز منطبق می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا محدودیت‌های ناشی از تحریم را کاهش داده و به دنبال راهکاری برای حل آنها باشیم.