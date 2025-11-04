به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: در پی گزارش مأموران پلیس آگاهی مبنی بر کشف ۲ انبار احتکار لوازم یدکی خودرو در شهرستان صومعه سرا و تایید صحت امر، ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند و ۳ هزار و ۶۰۳ قطعه لوازم یدکی خودرو را که در این انبار‌ها کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه کارشناسان صمت گیلان ارزش کالا‌های احتکار شده را یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان برآورد کردند، افزود: متهم ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به مرجع قضائی معرفی شد.