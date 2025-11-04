رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: با گذشت و فداکاری خانواده مرحومه مبینا حمصیان، دانشجوی رشته معماری دانشگاه یزد که دچار مرگ مغزی شده بود، سه بیمار نیازمند به زندگی بازگشتند.

دکتر نوری‌شادکام در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مبینا حمصیان، دانشجوی رشته معماری دانشگاه یزد، گفت: با نیک‌اندیشی، گذشت و ایثار خانواده محترم این دانشجوی عزیز، سه نفر از هم‌وطنان ما بار دیگر به زندگی بازگشتند. دو کلیه و یک کبد از اعضای مرحومه حمصیان در بیمارستان شهید صدوقی یزد به سه بیمار نیازمند پیوند زده شد و حیات دوباره یافتند.

وی افزود: این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای زیبا از فداکاری، ایمان و فرهنگ غنی مردم استان یزد است. خانواده این عزیز با تصمیمی بزرگ در اوج غم و اندوه، جان سه انسان را نجات دادند و ماندگار شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت : خداوند روح این بانوی جوان را قرین رحمت کند و ایثار و فداکاری خانواده محترمش را در محضر عدل الهی پاداش دهد. یقیناً این عمل نیک، باقیات‌الصالحات و چراغ روشنی در مسیر زندگی و آخرت آنان خواهد بود.

دکتر نوری شادکام ، در پایان گفت: از همه مردم استان یزد و کشورمان دعوت می‌کنیم که فرهنگ اهدای عضو را بیش از پیش ترویج دهند تا بیماران نیازمند، با امید و زندگی دوباره، قدردان این عشق و انسانیت باشند.

روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه، خانم مبینا حمصیان، دانشجوی رشته معماری دانشکده هنر و معماری، در حین انجام تمرین درس «برداشت از بنا‌های تاریخی» در یکی از خانه‌های سنتی واقع در بلوار بسیج یزد دچار سانحه سقوط و متأسفانه مرگ مغزی شد.