مریم مهدوی به عنوان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مریم مهدوی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین منصوب شد.

پیش از این، خانم مهدوی در سمت معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین مشغول به فعالیت بود و از مدیران باسابقه و باتجربه در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی و مدیریت منابع انسانی به شمار می‌رود.

در حکم صادره بر لزوم اهتمام ویژه به صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی استان قزوین تأکید شده است.