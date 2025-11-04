پخش زنده
مریم مهدوی به عنوان سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مریم مهدوی بهعنوان سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین منصوب شد.
پیش از این، خانم مهدوی در سمت معاون توسعه مدیریت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین مشغول به فعالیت بود و از مدیران باسابقه و باتجربه در حوزههای مرتبط با میراثفرهنگی و مدیریت منابع انسانی به شمار میرود.
در حکم صادره بر لزوم اهتمام ویژه به صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و حمایت از هنرمندان صنایعدستی استان قزوین تأکید شده است.