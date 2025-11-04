پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: پیگیری مداوم و هفتگی مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه در سطح وزارتخانهها باید اولویت اصلی مدیران ادارات و دستگاهها مختلف استان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست وبیناری پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور که با حضور معاون وزیر و همکاران وزارتخانه و مدیران استانی برگزار شد گفت: یکی از اهداف سفرهای استانی رئیس جمهور شنیدن مشکلات و دغدغههای مردم و تلاش برای پیگیری حل آنها است.
وی افزود: در این سفر بر اساس اولویتهای عمرانی و توسعهای هر استان، منابع اعتباری لازم به پروژههای مهم تخصیص داده میشود و بخش مهمی هم از برنامههای سفر به ارایه تسهیلات به بخش خصوصی و شکلگیری سرمایهگذاریهای جدید اختصاص دارد.
معاون عمرانی استاندار گفت: کرمانشاه جزء اولین استانهایی بود که دکتر پزشکیان و هیات دولت به آن سفر کرد و این رویداد فرصتی مناسب برای توسعه و تعالی استان فراهم کرده است.
وی گفت: در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمانشاه مبلغ ۲۶ هزار میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان اعتبار به ۷۵ پروژه عمرانی استان تخصیص یافت که یک اتفاق خوب و تحول آفرین است.
نجفی پیگیری اجرای مصوبات رئیس جمهور و تخصیص اعتبارات از سوی وزارتخانه مربوطه را یکی از وظایف مهم مدیران دستگاهها توصیف کرد.