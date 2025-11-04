به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، پژوهشگاه فضایی ایران با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در ارومیه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت "گیتی اوج آذربایجان" با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و سامانه‌های هوشمند، خدمات پایش و مصرف آب و مزارع کشاورزی را به کشاورزان ارائه خواهد داد.

این طرح، بخشی از برنامه‌ی ملی برای توسعه کشاورزی هوشمند و احیای دریاچه ارومیه با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته فضایی است.

در مرحله نخست، داده‌های ماهواره "خیام" برای رصد تغییرات سطح آب، الگوی کشت، رطوبت خاک و وضعیت منابع آبی منطقه به کار گرفته می‌شود و نتایج آن در قالب مرکز داده فضایی احیای دریاچه ارومیه با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران در اختیار دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران محلی قرار خواهد گرفت.

به گفته کارشناسان، اجرای این طرح، گامی مؤثر برای بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است و می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند احیای دریاچه ارومیه و تقویت اقتصاد روستایی آذربایجان غربی ایفا کند.