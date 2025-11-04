به دلیل افزایش جمعیت جوندگان (موش مغان) و میزان خسارت آن در مزارع و باغات اردبیل، جهاد کشاورزی استان جهت کاهش فعالیت‌های تغذیه‌ای و ازدیاد جمعیت این آفت توصیه‌هایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل جهاد کشاورزی استان اردبیل در اطلاعیه شماره ۲ کنترل جوندگان (موش) در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام کرد

قابل توجه كشاورزان و باغداران

به دليل احتمال افزايش جمعيت جوندگان (موش مغان) و ميزان خسارت آن در مزارع و باغات استان، جهت كاهش فعاليتهاي تغذيه اي و ازدياد جمعيت اين آفت، لازم است اقدامات زيربلافاصله انجام گيرد:

1- شخم زني مزارع قبل از كاشت در مناطق آلوده به عمق 30 تا 40 سانتي متر براي تخريب لانه هاي جوندگان و از بين بردن منابع تغذيه و قطع زنجيره توليد مثل

2- شخم زني مرتب حاشيه مزارع و حاشيه و كف باغات، حاشيه كانالهاي آبياري و جاده هاي بين مزارع جهت تخريب لانه ها و از بين بردن منابغ تغذيه ي آفت

3-در صورت امكان آبياري مزارع و باغات به صورت غرقابي و يخ آب زمستانه

4- يك تا دو روز بعد از لانه كوبي، استفاده از طعمه مسموم فسفردوزنگ (2/5-2درصد) به ميزان 5 گرم در هر لانه فعال