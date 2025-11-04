به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمود محمودی در مراسم افتتاح طرح‌های مصرف بهینه‌ی برق و بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی که به صورت برخط با رحضور رییس جمهور برگزار شد افزود: استان مرکزی هم‌اکنون با ظرفیت منصوبه ۲۶۵ مگاوات در رتبه چهارم کشور از نظر حجم تجهیزات نصب‌شده قرار دارد، اما از نظر میزان تولید واقعی برق خورشیدی با راندمان بالا و تولید سالانه بیش از ۱۸۵۰ کیلووات ساعت به ازای هرکیلووات پنل، رتبه نخست کشور را داراست.

مدیرکل دفتر هماهنگی طرح‌ها، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری از آغاز اجرای طرح‌های بزرگ ملی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: دو برنامه محوری در حوزه صرفه‌جویی انرژی، شامل اصلاح سیستم‌های روشنایی معابر و تعویض موتور کولر‌های آبی منازل و ادارات، در سطح کشور آغاز شده است.

سالار آتش‌پر در این آیین درباره طرح بهینه‌سازی در بخش خانگی و اداری نیز گفت: عملیات اجرایی پروژه تعویض موتور‌های کولر‌های آبی با موتور‌های کم‌مصرف BLDC آغاز شده است و این طرح به‌صورت هم‌زمان در چند استان از جمله استان مرکزی در حال اجراست. در فاز نخست، ۵ هزار دستگاه موتور کولر تعویض خواهد شد و مراحل بعدی نیز در قالب بسته‌های ۵۰۰۰ تایی ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به موفقیت‌های به‌دست‌آمده در استان اظهار کرد: این استان از پیشروترین استان‌های کشور در اجرای طرح بهینه‌سازی روشنایی معابر است و تاکنون حدود ۱۵ هزار چراغ در استان مرکزی تعویض شده و شهر خمین به‌عنوان نخستین شهر استان به‌طور کامل از چراغ‌های LED بهره‌مند شده است.

وی افزود: در سطح کشور تاکنون ۱۵۰ هزار چراغ تعویض شده که استان مرکزی به‌تنهایی سهمی نزدیک به ۱۰ درصد از این عدد را دارد و برنامه‌ریزی شده است تا طی دو سال آینده همه ۱۸۰ هزار چراغ معابر استان مرکزی با چراغ‌های کم‌مصرف LED جایگزین شود.

معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز گفت: از تعهد ۲۴۰۰ مگاواتی (سهم شهرستان از ۵۰۰۰ مگاوات تعهد استان مرکزی)، تاکنون ۲۹۵ مگاوات در حوزه توزیع قرارداد بسته شده و زمین واگذار شده و ۲۱۷۰ مگاوات در حوزه فوق‌توزیع، کارسازی و سرمایه‌گذاران جذب شده‌اند. حسینی ابراز امیدواری کرد که این ۲۴۰۰ مگاوات ظرف سه سال آینده وارد شبکه شود و ناترازی برق رفع شود.

سید مهدی حسینی افزود: در ساوه، طی شش ماه گذشته ۳۱.۸ مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه شده، عملیات اجرایی ۲۵۰ مگاوات دیگر آغاز شده و ۱۰۰ مگاوات در حوزه فوق‌توزیع در دست اقدام است. فرماندار پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۱۴۰۴، ۵۰ مگاوات دیگر اضافه شود و مجموع ورودی به حدود ۸۰ مگاوات برسد.

در این آیین ملی، ۱۷۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسید و ۷۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و پروژه‌های بهینه مصرف برق در کشور آغاز شد.