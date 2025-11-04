پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: از مجموع ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی کشور، امروز ۲۷ مگاوات انرزی خورشیدی در استان مرکزی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمود محمودی در مراسم افتتاح طرحهای مصرف بهینهی برق و بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی که به صورت برخط با رحضور رییس جمهور برگزار شد افزود: استان مرکزی هماکنون با ظرفیت منصوبه ۲۶۵ مگاوات در رتبه چهارم کشور از نظر حجم تجهیزات نصبشده قرار دارد، اما از نظر میزان تولید واقعی برق خورشیدی با راندمان بالا و تولید سالانه بیش از ۱۸۵۰ کیلووات ساعت به ازای هرکیلووات پنل، رتبه نخست کشور را داراست.
مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری از آغاز اجرای طرحهای بزرگ ملی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: دو برنامه محوری در حوزه صرفهجویی انرژی، شامل اصلاح سیستمهای روشنایی معابر و تعویض موتور کولرهای آبی منازل و ادارات، در سطح کشور آغاز شده است.
سالار آتشپر در این آیین درباره طرح بهینهسازی در بخش خانگی و اداری نیز گفت: عملیات اجرایی پروژه تعویض موتورهای کولرهای آبی با موتورهای کممصرف BLDC آغاز شده است و این طرح بهصورت همزمان در چند استان از جمله استان مرکزی در حال اجراست. در فاز نخست، ۵ هزار دستگاه موتور کولر تعویض خواهد شد و مراحل بعدی نیز در قالب بستههای ۵۰۰۰ تایی ادامه مییابد.
وی با اشاره به موفقیتهای بهدستآمده در استان اظهار کرد: این استان از پیشروترین استانهای کشور در اجرای طرح بهینهسازی روشنایی معابر است و تاکنون حدود ۱۵ هزار چراغ در استان مرکزی تعویض شده و شهر خمین بهعنوان نخستین شهر استان بهطور کامل از چراغهای LED بهرهمند شده است.
وی افزود: در سطح کشور تاکنون ۱۵۰ هزار چراغ تعویض شده که استان مرکزی بهتنهایی سهمی نزدیک به ۱۰ درصد از این عدد را دارد و برنامهریزی شده است تا طی دو سال آینده همه ۱۸۰ هزار چراغ معابر استان مرکزی با چراغهای کممصرف LED جایگزین شود.
معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز گفت: از تعهد ۲۴۰۰ مگاواتی (سهم شهرستان از ۵۰۰۰ مگاوات تعهد استان مرکزی)، تاکنون ۲۹۵ مگاوات در حوزه توزیع قرارداد بسته شده و زمین واگذار شده و ۲۱۷۰ مگاوات در حوزه فوقتوزیع، کارسازی و سرمایهگذاران جذب شدهاند. حسینی ابراز امیدواری کرد که این ۲۴۰۰ مگاوات ظرف سه سال آینده وارد شبکه شود و ناترازی برق رفع شود.
سید مهدی حسینی افزود: در ساوه، طی شش ماه گذشته ۳۱.۸ مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه شده، عملیات اجرایی ۲۵۰ مگاوات دیگر آغاز شده و ۱۰۰ مگاوات در حوزه فوقتوزیع در دست اقدام است. فرماندار پیشبینی کرد تا پایان سال ۱۴۰۴، ۵۰ مگاوات دیگر اضافه شود و مجموع ورودی به حدود ۸۰ مگاوات برسد.
در این آیین ملی، ۱۷۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسید و ۷۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و پروژههای بهینه مصرف برق در کشور آغاز شد.