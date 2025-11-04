به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بیانیه، ۱۳ آبان به‌عنوان نماد استکبارستیزی ملت ایران و نقطه کانونی تقابل گفتمانی جمهوری اسلامی با نظام سلطه جهانی توصیف شده است.

شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ضمن اعلام حمایت از جبهه مقاومت و ملت مظلوم فلسطین، هرگونه سازش با آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

در بیانیه همچنین بر تبعیت از ولایت فقیه، تقویت اقتدار ملی، خودکفایی اقتصادی، مبارزه با فساد و نفوذ، و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تأکید شده است.

این بیانیه، جهاد تبیین و صیانت از ارزش‌های اسلامی و هویت ملی را وظیفه‌ای همگانی دانسته است.