شاخص کل بازار سرمایه در روز معاملاتی سه شنبه با کاهش ۴۱ هزار و ۲۹ هزار واحدی معادل ۱.۲۶ درصد بازدهی منفی به عدد ۳.۲۲۴.۳۰۵ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن نیز ۷ هزار و ۲۰۷ واحد معادل ۰.۷۷ درصد کاهش داشت و در کانال ۹۲۸ هزار و ۷۳۴ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات سهام و صندوق‌های سهامی در پایان امروز به ۱۳ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان رسید.

با قرار گرفتن شاخص کل در محدوده سقف تاریخی امروز عرضه‌ها افزایش یافت بگونه‌ای که در پایان معاملات حدود ۳۰ درصد نماد‌ها (۲۳۳ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

بیشترین پول حقیقی به صنایع نیروگاهی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.