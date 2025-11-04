پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: الوحدات تیم خوبی است و هدف ما کسب سه امتیاز است، زیرا میخواهیم در این رقابتها باقی بمانیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش از مصاف با الوحدات اردن در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا در نشست خبری اظهار داشت: بازی قبل را ما بردیم و بازی خوبی بود ولی فردا بازی بیرون از خانه ماست و الوحدات تیم خوبی است.
ساپینتو افزود: هدف ما کسب سه امتیاز است، چون میخواهیم در این رقابتها باقی بمانیم و از گروه صعود کنیم.
سرمربی استقلال عنوان کرد: البته بازی آخر در صعود تیمها مهم خواهد بود، اما برد در بازی فردا برای ما مهم است.
ساپینتو گفت: بازی فردا با بازی رفت متفاوت است و شاید حریف ما با سیستم جدیدی به میدان بیاید.
- این یک بازی خانگی برای الوحدات است و قطعا دوست دارند در کنار هواداران خود بازی کنند.
سرمربی آبی پوشان در ادامه گفت: باید روی بازی فردا تمرکز کنیم و بجنگیم تا سه امتیاز را بگیریم. ما تغییرات زیادی داشتهایم و در حال ساخت تیم بودیم. به زمان نیاز داشتیم تا بهتر شویم.
ساپینتو در پایان افزود: میدانم نتایج تیمهای ایرانی زیاد خوب نبوده ولی ما میخواهیم این روند را عوض کنیم.