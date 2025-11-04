به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از پایان برداشت ذرت علوفه‌ای در ۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر و تولید یکهزار و ۲۲ تن محصول در این شهرستان خبر داد.

سمیه حسنی گفت: در سال جاری، حدود ۲۳ هکتار از اراضی شهرستان بهشهر به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته و یکهزار و بیست و دو تن محصول برداشت شده است. عملیات برداشت نیز با بهره‌گیری از ۲ دستگاه چاپر فعال (دستگاه برداشت ذرت علوفه‌ای) انجام گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده محصول برداشت‌شده، برای تأمین خوراک دام مورد استفاده دامداران فعال در شهرستان قرار می‌گیرد و این موضوع نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین نهاده‌های دامی منطقه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: به‌منظور افزایش بهره‌وری در کشت ذرت علوفه‌ای، آموزش‌های ترویجی در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب، زمان مناسب کاشت و برداشت و استفاده از بذور مقاوم و مناسب در دستور کار شهرستان قرار دارد تا ضمن حفظ منابع آب، افزایش تولید پایدار نیز محقق شود.