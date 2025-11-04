پخش زنده
معاون امور مجلس رئیس جمهور در دولت سیزدهم گفت: سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران و تسلط او بر رژیم، پایگاه او در منطقه غرب آسیا بود و اگر در ۱۳ آبان این لانه جاسوسی تسخیر نمیشد، آمریکا با کارشکنی و فتنهانگیزی شاه و رژیم او را دوباره بازمیگرداند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون امور مجلس رئیس جمهور دولت سیزدهم و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین بزرگداشت ۱۳ آبان در تالار بزرگ لیان بوشهر در میان راهپیمایان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: از دامان آن بانوی مظلوم و حبیبه خدا، قهرمانانی، چون امام راحل، رهبر معظم انقلاب و پیشگامان جبهه مقاومت زاده شدهاند.
سید محمد حسینی با اشاره به نقش مبارزاتی بوشهر در تاریخ معاصر و تقدیم بیش از دو هزار شهید به انقلاب اسلامی، مردم این استان را پیشگامان دفاع از عزت ملی و ارزشهای دینی دانست.
عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران با مرور وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، آغاز سلطه آمریکا بر ایران را نقطه تاریکی در کارنامه ملی برشمرد و یادآور شد که آمریکاییها در ارتش، صنعت، بودجه، ساواک، و حتی فرهنگ ایران نفوذ عمیق داشتند.
معاون پارلمانی رئیسجمهور دولت سیزدهم یادآور شد: پس از کودتای آمریکایی، ایران به ژاندارم منافع غرب بدل و پایگاه سیاستهای استکباری منطقه شد؛ موضوعی که از اهمیت راهبردی کشور نشان دارد.
حسینی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: اسناد لانه جاسوسی افشا کرد که هدف آمریکا تنها مهار ایران نبود، بلکه آنان با اتاقهای عملیات منطقهای، روی عراق، ترکیه، افغانستان و سایر همسایگان ایران نیز تمرکز داشتهاند.
استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: آمریکا هرگز ازدستدادن چنین پایگاه مهمی را برنمیتابد و بعد از انقلاب، همواره در اندیشه احیای سلطه خود بر کشور از راه کودتا، فتنه و نفوذ بوده است.
او با ادای احترام به شهدای دانشجوی پیرو خط امام و شهیدان حادثه لانه جاسوسی، یادآور شد: مقاومت جوانان انقلابی، نقشه بازگشت آمریکا به ایران را ناکام گذاشت و اگر آن اتفاق نمیافتاد، قطعاً رژیم پهلوی به قدرت بازمیگشت.
حسینی برای نمونه، رویدادهای مصر را یادآور شد که با وجود سازماندهی بالای اخوانالمسلمین، سلطه مجدد آمریکا ساختار سیاسی آن کشور را درهم شکست؛ اما ملت ایران با ایستادگی مسیر دیگری را پیمود.
معاون رئیسجمهور دولت سیزدهم، ماهیت آمریکا و نظام سلطه را امروز آشکارتر از همیشه دانست و گفت: حتی هنرمندان هالیوود و جشنوارههای معتبر جهان علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا موضع میگیرند.
حسینی اعتراضات جهانی، از راهپیمایی در ۵۰ ایالت آمریکا و بیش از دو هزار و ۷۰۰ شهر جهان گرفته تا تحریم نشانهای تجاری معروف صهیونیستی را ثمره بیداری ملل و تأثیر مستقیم خون شهدای ایران و محور مقاومت دانست.
بهگفته عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، امروزه نفرت عمومی از جنایات غزه و جنایات اسرائیل موجب تأثیرگذاری قابل توجه ایران بر افکار عمومی جهانی شده است؛ حتی کودکان غربی با خرید نکردن از حامیان اسرائیل مقاومت میکنند.
او افزود: مسئولان صهیونیست علت نفوذ شعارهای ضد اسرائیلی در دانشگاههای آمریکا را متأثر از شبکه ایرانیها میدانند، اما این موج نتیجه پاکی فطرت مردم، نه صرفاً تبلیغ خارجی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم در پاسخ به منتقدان داخلی که نسبت به وقایع ۱۳ آبان یا پیامدهای آن شبههافکنی میکنند، تصریح کرد: اگر تسخیر لانه جاسوسی و مقاومت مردم نبود، انقلاب شکست میخورد و توطئههای کردستان، جنگ و کودتا، ایران را نابود میساخت.
او با اشاره به شکاف بودجههای نظامی ایران و آمریکا افزود: مقاومت مبتنی بر دانش و ایمان ضامن اقتدار ایران شد؛ درحالی که آمریکاییها نتوانستند حتی با جنگ نیابتی و فشارهای گوناگون به اهداف خود برسند.
حسینی رفتار مزدورانه غرب و آمریکا در کشورهایی، چون سودان، لیبی و ونزوئلا را یادآور شد و گفت: هرجا هر ملتی بخواهد مستقل باشد، سیاستهای استکباری برای سرنگونی یا تجزیه آن کشور فعال میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم همچنین با شرح جنایات رخ داده در سودان و حمایت برخی کشورهای اسلامی از این فجایع، ذات زورگو و غیرانسانی نظام سلطه را افشا و تبیین کرد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در دولت سیزدهم، روحیه ایثار و مقاومت را راز پیشرفت ایران در صنایع نظامی، فناوری، و عرصههای علمی دانست و تأکید کرد: الگوبرداری سایر کشورها از موشکهای ایرانی حاصل خودباوری و تلاش متخصصان این مرز و بوم است.
حسینی با یادآوری امداد غیبی الهی در وقایع حساسی، چون طبس، دفاع مقدس و جنگهای اخیر، گفت: اگر اخلاص، اتحاد و فداکاری تداوم یابد، ایران همچنان غیرتمند و شکستناپذیر خواهد ماند.
او با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، این رویداد را نشانهای بیسابقه از توازنبخشی تقابل حق و باطل در جبهه مقاومت دانست.
او با تکیه بر اعترافات صریح و غیرقابل کتمان مقامات صهیونیستی و غربی، قدرت و الهامبخش ملت ایران را عنصر تعیینکننده این تحول تاریخی عنوان کرد.
حسینی با اشاره به اینکه حتی مخالفان انقلاب نیز مجبور به اذعان شدهاند که ماهیت آمریکا و اسرائیل خصمانه و ضدایرانی است، تاریخ ۷۲ ساله رویارویی ملت ایران با جبهه استکبار را مصداق آشکار نبرد حق و باطل خواند و تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیاری تصور میکردند کار ایران اسلامی پایان یافته است؛ اما حضور فعال نخبگان، جوانان و فرماندهان ایرانی و منطقهای، توازن معادلات را تغییر داد. امروز ایران با وجود بودجه دفاعی یکهشتادم آمریکا، قادر است هم پایگاههای نظامی قدرتهای استکباری را هدف قرار دهد و هم به جبهه مقاومت الهام و آموزش بدهد.
حسینی با بیان اینکه ما در قرآن داریم که یک نفر مؤمن استوار میتواند در برابر دهها نفر بایستد، گفت: امروز شعار مرگ بر آمریکا و ضدیت با صهیونیسم دیگر مختص ایران نیست بلکه از ورزشگاهها تا پارلمانهای اروپایی و حتی دانشگاههای آمریکا طنینانداز شده و مردم جهان حقانیت این مسیر را دریافتهاند.
معاون پارلمانی دولت سیزدهم، جنگ ۱۲ روزه را نه صرفاً یک نبرد نظامی بلکه نمایش قدرت الهامبخش ایران و بیداری ملتها دانست و افزود: تداوم این راه یعنی هویتبخشی مقاومتی که خروجی آن اتحاد و عزت منطقه و شکست سیاستهای اربابان غربی است.
او تأکید کرد: باید روایت دقیق این حماسهها و مقاومتها بازتاب داده شود تا نسل آینده، عظمت این ایستادگی و تلاش را فراموش نکند و بداند هیچ حماسهای بیاثر و هیچ خون شهید بینتیجه نخواهد ماند.