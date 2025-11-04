به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت آقای "ایاز صادق" رئیس مجلس ملی پاکستان، صبح چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) و در راس هیئتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلام‌آباد خواهد شد. آقای قالیباف در اسلام آباد با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفتگو خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد.

آقای قالیباف در جریان این سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی بعنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفر کرده و دیدارهایی با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان خواهد داشت. تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان آقایان فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می کنند.

جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز ۳میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدف‌گذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰میلیارد دلار افزایش دهند.