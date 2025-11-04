کشف ۲۴ تن ورق‌ام دی اف خارجی قاچاق در الیگودرز

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۴ تن ورق‌ام دی اف خارجی فاقدمجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.