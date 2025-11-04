کشف ۲۴ تن ورقام دی اف خارجی قاچاق در الیگودرز
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۴ تن ورقام دی اف خارجی فاقدمجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران انتظامی الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه ولوو حامل بار مشکوک و آن را توقیف کردند.
سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۴ تن ورقام دی اف خارجی فاقدمجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف کردند.
جانشین انتظامی استان لرستان، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.