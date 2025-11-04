شمال سیستان و بلوچستان در محاصره طوفان و گرد و خاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز، زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به یک هزار و ۵۰۰ متر در این شهرستان شد.

محسن حیدری گفت: در زهک دیگر شهرستان منطقه سیستان نیز سرعت باد به ۸۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان را تا حدود دو هزار متر کاهش داد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا صبح روز پنجشنبه در شمال و نوار شرقی سیستان و بلوچستان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک ادامه دارد و در برخی مناطق مستعد، احتمال وقوع طوفان وجود دارد.

همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد با شدت متوسط تا شدید همراه با افزایش غبار پدیده غالب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز در سه شب آینده، دمای کمینه در زاهدان به حدود صفر درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

وی ضمن هشدار نسبت به آثار زیان‌بار گرد و خاک تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری و رانندگان ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفر‌های غیرضروری در مسیر‌های تحت تأثیر طوفان خودداری کنند.

حیدری با اشاره به کاهش محسوس دما افزود: همچنین کشاورزان و گلخانه‌داران برای پیشگیری از سرمازدگی محصولات و دامداران از نفوذ سرما به محل نگهداری دام‌ها جلوگیری کنند.