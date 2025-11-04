رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تشریح اقدامات شهرداری یزد در حوزه پدافند غیرعامل، از تقویت زیرساخت‌های ایمنی و افزایش تاب‌آوری شهری در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیفی با تأکید بر اینکه استمرار خدمات حیاتی در شرایط اضطراری از اولویت‌های مدیریت شهری است، گفت: «کلیه ساختمان‌های اداری شهرداری و تعدادی از بوستان‌های تعیین‌شده به‌عنوان محل اسکان اضطراری، به سامانه برق اضطراری شامل ژنراتور و تابلو برق مستقل مجهز شده‌اند تا در زمان قطعی برق، امور شهر دچار اختلال نشود.»

وی در ادامه افزود: «سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به تجهیزات تخصصی CBRNE برای مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیک مجهز شده و این ظرفیت، توان واکنش سریع شهر را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.»

رئیس شورای اسلامی شهر یزد درباره وضعیت فضا‌های امن شهری نیز گفت: «تا امروز ۱۰۰ نقطه مناسب برای ایجاد پناهگاه و جان‌پناه شناسایی شده و هماهنگی لازم برای نصب تابلو در ۶۰ نقطه در حال انجام است. پنج نقطه متعلق به شهرداری یزد بوده و سایر نقاط با همکاری بخش خصوصی در دست اقدام قرار دارد.»

سیفی با اشاره به روند نصب تابلو‌های راهنما ادامه داد: «عملیات نصب ۲۰۰ تابلو راهنمای پناهگاه‌ها و محل‌های اسکان اضطراری آغاز شده و طبق برنامه، با تکمیل این طرح ظرفیت پناهگاهی شهر یزد به حدود ۲۰ هزار نفر خواهد رسید.»

وی درباره ظرفیت اسکان اضطراری شهر یزد نیز اظهار کرد: «با احتساب سالن‌های ورزشی، بوستان‌ها و مجموعه نمایشگاه بین‌المللی، ظرفیت فعلی اسکان اضطراری شهر به حدود ۵۰ هزار نفر رسیده است.»

رئیس شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود به طرح محلات تاب‌آور یزد نوین اشاره کرد و گفت: «تاکنون ۵۰۰ نفر از داوطلبان محلی آموزش‌های امداد و واکنش اضطراری را فرا گرفته‌اند و این تعداد طبق برنامه تا پایان سال به یک‌هزار نفر خواهد رسید.»

سیفی همچنین با تأکید بر ساماندهی و مسئولیت‌پذیری مدیران مجتمع‌های مسکونی و تجاری افزود: «وظایف این مدیران در حوزه پدافند غیرعامل احصا شده و در حال ابلاغ رسمی است. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای آنها نیز در دستور کار قرار دارد.»

وی در پایان به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند سایبری اشاره کرد و گفت: «تأمین سرور پشتیبان در مکان مجزا، پشتیبان‌گیری استاندارد و نگهداری فایل‌ها در محل امن، تهیه نرم‌افزار‌های امنیتی، حفاظت فیزیکی از سرور‌ها و انجام تست نفوذ دوره‌ای از جمله اقداماتی است که برای ارتقای امنیت سایبری شهرداری یزد انجام شده است.»

سیفی تأکید کرد: «ارتقای تاب‌آوری شهر یزد یک روند مستمر است و مدیریت شهری با جدیت اجرای این برنامه‌ها را دنبال خواهد کرد.»