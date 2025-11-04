با اعلام دبیرکل کانون مربیان فوتبال ایران، حسین فرکی به عنوان رئیس کانون انتخاب شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت مدیره کانون مربیان فوتبال با حضور تمامی اعضا برگزار شد که پس از این جلسه حسین فرکی به عنوان رئیس کانون مربیان فوتبال ایران انتخاب شد.

هادی طباطبایی در اینباره گفت: پیش از این مجید جلالی ریاست کانون را برعهده داشت که پس از اینکه ایشان اعلام کرد به دلیل موضوعات شخصی امکان پیگیری امورات را ندارد، با انتخاب اعضای کانون قرار شد، از این به بعد حسین فرکی ریاست جدید کانون مربیان فوتبال ایران شود.

وی افزود: البته آقای جلالی همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره به کار خود ادامه خواهد داد.