به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسنی اژه‌ای در نشست آسیب‌شناسی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی گفت: بدون تردید در برخورد با کسانی که در اوضاع فعلی قصد سوء استفاده و احتکار اقلام ضروری و مایحتاج زندگی مردم را دارند، هیچگونه اغماض و ارفاقی در کار نخواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: نظارت کافی بر واردات نهاده‌های دامی صورت نمی‌گیرد. آقای خدائیان افزود: بخشی از اخلالی که امروز در توزیع مایحتاج عمومی مشاهده می‌شود، به علت عملکرد مسئولان جهاد کشاورزی و بخشی نیز ناشی از اقدامات مغایر قانون واردکنندگان عمده این قبیل کالا‌های اساسی است.