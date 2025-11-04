به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر شهرابی با بیان اینکه با اجرای یک عملیات گسترده پخش آسفالت مکانیزه در بزرگراه بسیج، گام مهمی در بهبود زیرساخت‌های ترافیکی این منطقه برداشته شد، گفت: با توجه به حجم تردد در مسیر بسیج به عنوان یکی از شریان‌های پرترافیک اصلی شرقی پایتخت، این اقدام برای روان‌سازی عبور و مرور و کاهش حوادث ناشی از ناهمواری مسیر و در جهت رضایتمندی شهروندان، بر اساس برنامه‌ریزی دقیق عمرانی صورت گرفت.

شهرابی ادامه داد: بر این اساس در محدوده منطقه ۱۴، از پل محلاتی تا خیابان ده حقی، به صورت کامل تحت عملیات آسفالت و بهسازی قرار گرفت. این پروژه شاخص شامل پخش ۱۹ هزار و ۵۶۷ تن آسفالت مکانیزه در ۱۲۵ هزار و ۷۸۷ مترمربع از سطح بزرگراه با عرض‌های متغیر در مسیر شمال و جنوب بوده است.