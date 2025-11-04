راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم به ویژه دانش آموزان شهر‌ها،بخش‌ها و روستاهای استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور مردم به ویژه دانش آموزان در شهر‌ها، بخش‌ها و روستاهای استان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعار و با در دست داشتن پرچم ایران از جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ابراز انزجار کردند.

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر‌های کهک، جعفریه، سلفچگان، دستجرد، قاهان، قنوات و در روستا‌هایی همچون سراجه و جنت آباد بخش مرکزی شهرستان قم برگزار شد.