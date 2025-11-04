به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هجدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان به منظور بررسی مشکلات ۱۲ واحد تولیدی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با تسلیت ایام فاطمیه، ایام شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت ۱۳ آبان ماه روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی گفت:حمایت از تولید و اشتغال در راستای فرمان مقام معظم رهبری یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است که با همراهی تمامی مجموعه‌های نظارتی، اجرایی و بانکی در این مسیر قدم‌های ارزشمندی برداشته شده و نگاه حمایتی در سطوح مختلف در دستور کار قرار دارد.

عتباتی ادامه داد: همه باید تلاش کنند با رویکرد کمک به کارآفرینان و حمایت از فعالان اقتصادی بستر‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سالم اقتصادی را تا حد توان ولو با پذیرش مسئولیت در بعضی امور فراهم گردد تا چرخ تولید از حرکت نایستد.

مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر ضرورت پیگیری و اجرای مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان گفت: اعضای این جلسه، جمعی از مدیران ارشد قضایی، نظارتی، اجرایی، بانکی و فعالان اقتصادی استان هستند و مصوبات این جلسات حاصل فکر جمعی، مشورت و نظر همه است از این رو عدم اجرای آن ضمانت قانونی و اجرای آن پشتوانه قضایی دارد.

عتباتی در پایان تاکید کرد: نتایج جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان کمک به تولید و مردم و فراتر از آن اقدام عملی در جهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری است، از این رو از مدیران خواسته می‌شود به مانند همیشه با نگاه حل مسأله و کمک به تولید و اشتغال استان با نظرات راهگشای خود واحد‌های تولیدی را حمایت کنند.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: تمامی مجموعه‌های استان با تعامل بسیار خوبی که با هم دارند در فرآیند کمک به واحد‌های تولیدی موثر عمل کردند و با نگاه‌های سازنده و بر مبنای تعاملات به سمت توسعه استان حرکت می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه دستور جلسه که بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی فعال در حوزه معدن – صنعت- تعاونی -کشاورزی- داروسازی و تولید برق مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و راهکار‌های کارگشا مصوباتی برای رفع مشکلات این واحد‌ها اتخاذ و زمینه حفظ و ایجاد اشتغال برای ۹۰۰ نفر فراهم شد.