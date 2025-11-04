به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام رصد‌های اطلاعاتی، موضوع قاچاق پرندگان شکاری در شهرستان تفت در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

وی با تشکر از دادستان شهرستان تفت، تصریح کرد: همکاری و پشتیبانی قضایی دادستان شهرستان که با صدور دستورات قاطع و سریع، زمینه اجرای عملیات ضربتی را فراهم کرد، نقش مؤثری در موفقیت این مأموریت داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت گفت: در جریان این عملیات، دو نفر از متهمان اصلی این باند شناسایی و بازداشت شدند. پرونده متهمان پس از تکمیل، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح شهرستان تفت ارسال شد.