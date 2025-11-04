به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، نمایشگاه گروهی «سرزمین مادری»کاری از هنرمندان شهرستان کوهدشت از آموزشگاه هنری ویرا همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از هنرمندان در نگارخانه شهید هژبر خرم‌آباد افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۳۱ اثر با موضوع مبارزه با استکبار جهانی و شهادت حضرت فاطمه (س) با تکنیک‌های رنگ روغن، آبرنگ، پاستل گچی، مدادرنگی از هنرمندانی، چون فاطمه کوشکی، مهشید ایوانی، آتنا اسدیان، زهرا نقدی پور، مهدی امرایی، پوریا لربیگی، شایان موسوی تا ۱۸ آبان صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر‌ها ۱۵ تا ۱۹ در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در این آیین از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از هنرمندان این آثار تجلیل به عمل آمد.