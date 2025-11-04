پخش زنده
فراخوان بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، روز ۱۳ آبان و همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فراخوان بیستمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت را با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت»، منتشر کرد.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با هدف گسترش گفتمان مقاومت و اشاعه و بسط فرهنگ ایثار، ایستادگی و عدالتخواهی از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر ایران قهرمان برگزار خواهد شد. این دوره از جشنواره با بهرهگیری از تجربه نوزده دوره گذشته، تلاش دارد زمینه شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان تئاتر مقاومت در سراسر کشور را فراهم آورد.
این رویداد هنری در ۶ بخش اصلی برگزار میشود:
۱. مسابقه نمایشنامهنویسی
۲. تئاتر صحنهای
۳. سردار آسمانی (تئاتر خیابانی)
۴. سمینار علمی – پژوهشی
۵. افق مقاومت (کارگاههای آموزشی)
۶. ملل
در فراخوان این دوره، ضمن تاکید بر خلق آثار هنری با الهام گرفتن از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، موضوعات دیگری نظیر نقش شهدا و رزمندگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، محور مقاومت، شهدای هستهای، حماسههای مردم فلسطین و غزه و نقش زنان در مقاومت نیز، در زمره محورهای اصلی قرار گرفته است.
بخش علمی – پژوهشی جشنواره نیز با هدف توسعه ادبیات نظری تئاتر مقاومت، گفتوگوی میانرشتهای هنرمندان و پژوهشگران و بررسی جایگاه اجتماعی تئاتر متعهد در جهان معاصر برگزار میشود. همچنین در بخش «افق مقاومت»، کارگاههای آموزشی در سراسر استانهای میهن سرافراز، در حوزههای نمایشنامهنویسی و تئاتر خیابانی، با حضور استادان برجسته برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال آثار در بخشهای مختلف جشنواره از آذر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ تعیین شده و مراسم اختتامیه همزمان با هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت به دبیری محمد کاظمتبار، در سراسر ایران میزبان مخاطبان و هنرمندان خواهد بود.
علاقهمندان برای مشاهده اخبار و ثبتنام میتوانند به وبگاه رسمی جشنواره به نشانی https://moghavemattheater.ir/ مراجعه کنند.