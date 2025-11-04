ورودی مشترک شهرک الیه برای عابر پیاده و سواره و هدررفت شش ماهه مایه حیات از منبع آب روستای قلعه شیرخان جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:

پل های غیرقابل استفاده عابر پیاده در خیابان خرم به علت گذر زمان؛

پل برقی عابر پیاده که فقی نیمی از روز برق دارد؛

ورودی مشترک شهرک الیه برای عابر پیاده و سواره؛

وضعیت منبع آب روستای قلعه شیرخان و هدررفت شش ماهه؛

