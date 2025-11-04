پخش زنده
ورودی مشترک شهرک الیه برای عابر پیاده و سواره و هدررفت شش ماهه مایه حیات از منبع آب روستای قلعه شیرخان جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:
پل های غیرقابل استفاده عابر پیاده در خیابان خرم به علت گذر زمان؛
پل برقی عابر پیاده که فقی نیمی از روز برق دارد؛
ورودی مشترک شهرک الیه برای عابر پیاده و سواره؛
وضعیت منبع آب روستای قلعه شیرخان و هدررفت شش ماهه؛
شما شهروندان گرامی، میتوانید با نگاه دقیق و دغدغهمند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.
برای فیلم برداری گوشی خود را به حالت افقی بگیرید.
تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.