دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران در شهر بهمن شهرستان آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران با هدف آشنایی کشاورزی با روش‌های کاشت این محصول در شهر بهمن برگزار شد.

مهدی امینی افزود: نحوه آبیاری، تاریخ شروع آبیاری، عملکرد علف‌های هرز، سله شکنی تغذیه و ارائه فرمول کودی مبارزه با جوندگان در مزرعه زعفران از مواردی بود که در این دوره به کشاورزان آموزش داده شد.

وی بیان کرد: همچنین کشاورزان شهر بهمن در خصوص برداشت گل و نحوه گل چینی، روش‌های خشک کردن سنتی و صنعتی و هزینه‌های تولید و توجیه اقتصادی کاشت زعفران در دوره آموزشی کاشت و برداشت زعفران آموزش دیدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: کشاورزان منطقه بهمن چهار هکتار از مزارع خود را به کاشت زعفران اختصاص داده‌اند.