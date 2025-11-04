راهپیمایی ۱۳ آبان در تربت جام، قوچان، خرو، صالح آباد، شهرآباد و عطاملک
مردم تربت جام، قوچان، خرو، صالح آباد، شهرآباد بردسکن و عطاملک جوین امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان فریاد استکبارستیزی سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با یوم الله ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، صبح امروز مراسم راهپیمایی با حضور گسترده مردم و بخصوص دانش آموزان و فرهنگیان در شهرهای تربت جام، قوچان، خرو، صالح آباد، شهرآباد بردسکن و بخش عطاملک جوین برگزار شد.
تربت جام
قوچان
خرو
صالح آباد
شهرآباد بردسکن
عطاملک جوین