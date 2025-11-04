پخش زنده
رئیس پلیس فتای گیلان گفت: مردی ۳۵ ساله که به بهانه فروش کالا در فضای مجازی ۱۶۰ میلیون تومان از مردم استان کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: مردی ۳۵ ساله و غیربومی که با انتشار آگهیهای جعلی فروش کالا در سایتهای آگهی محور و درخواست از مشتریان برای پرداخت حضوری بهای کالا، با استفاده از دستگاه کارتخوان متصل به اسکیمر، در مدت ۲ هفته ۱۶۰ میلیون تومان از مردم گیلان و دیگر استانها کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم که با کپی کارت بانکی افراد و دریافت اطلاعات حسابها، با استفاده از اسکیمر، حساب شهروندان را خالی میکرد، با شکایت چند مال باخته و پیگیری پلیس فتای گیلان، در خارج از استان دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.