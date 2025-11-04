راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان در قم برگزار شد جلوه‌های خاصی از هنر و خلاقیت نسل نوجوان و جوان را در بیان عقاید ضد استکباری خود به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که صبح امروز با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان برگزار شد جلوه‌های خاصی از هنر و خلاقیت نسل نوجوان و جوان را در ابراز انزجار از استکبار جهانی به نمایش گذاشت.

از نوجوانانی که با درست کردن صورتک نتانیاهو او را به بند کشیده بودند تا دانش آموزانی که با ساخت ماکت موشک‌های ایرانی برای رژیم صهیونیستی خط و نشان کشیدند.



