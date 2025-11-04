پخش زنده
وزیر علوم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی از روز اول دغدغه من بود اما در حال حاضر ارتقای استاد دانشگاه صرفا براساس مقاله نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی گفت: از جناب منان رئیسی تشکر میکنم. سوال ایشان هم یک سوال ملی و هم یک سوال بینالمللی است. همه دنیا درگیر این سوال هستند که چگونه بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنند.
وزیر علوم افزود: ما کتابهای فراوانی چاپ کردیم که چگونه میتوان بین دانشگاه و جامعه ارتباط برقرار کرد. دغدغهای که رهبر انقلاب پیش از همه مطرح کردند. باید افتخار کنیم که بیش از همه رهبری در حوزه علم و فناوری پیشرو هستند. مسئله رابطه دانشگاه با صنعت و نقش دانشگاه در حل مسئله و شرکتها دانش بنیان همه محصول ایدههای مقام معظم رهبری است.
دکتر سیمایی افزود: وقتی میخواهیم عملکرد دانشگاه با صنعت را ببینیم باید کل روابط را ببینیم. اوایل دهه هشتاد کشور متوجه شد ماموریت وزارتخانه فقط آموزش نیست و تحقیقات و پژوهش به وزارتخانه اضافه شد.
وزیر علوم تاکید کرد: کشور افتخار میکند که از سال ۵۷ به بعد تحقیقات و پژوهش به ماموریتهای وزارت علوم اضافه شد؛ بنابراین اینکه ما پژوهشگاه داریم، مجله و مقاله چاپ میشود، برای بعد از انقلاب است. انتهای زنجیره نهاد علم در دوران پسا انقلاب به شرکتهای دانشبنیان و پارکهای فناوری ختم شد.
دکتر سیمایی در پایان بخش اول سخنان خود تصریح کرد: اگر میخواهیم ببینیم که نهاد علم نه فقط دانشگاه، چی کار میکند، باید در انتهای این زنجیره پارکهای علم و فناوری را ببینید. ما حداکثر ۱٫۳ هزار میلیارد تومان پول دادیم، حداقل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم. میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی کردیم. شرکتهای زیرمجموعه ۵۰ هزار محصول تولید میکنند که ۲۰۰۰ هزار محصولش تحریمی است. فقط ۷۰۰ محصول برای اولین بار است که تولید میشود. اگر نهاد علم این محصولات را تولید نکند، باید در این دوره تحریم از خارج از کشور وارد شود.
دکتر سیمایی در بخش دوم سخنانش در صحن علنی مجلس گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری را باید با هم ببینیم. مقام رهبری فرمودند: تولید علم که بدون تحقیق، پژوهش و انتشار علم نمیشود. اگر قرار است رتبه دانشگاهها از ۱۷ به ۱۴ برسد، چگونه این حرکت صورت میگیرد؟ آیا بدون پژوهش و انتشار ممکن است؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به نماینده قم تاکید کرد: در بهترین دانشگاههای دنیا میانگین انتشار مقاله چهار است. یعنی هر استاد چهار مقاله دارد. الان ما ۰٫۹ داریم و در قانون برنامه به ما تکلیف شده باید میانگین به ۱٫۵ برسد.
دکتر سیمایی با بیان اینکه ما در دنیا فقط دو درصد علم را تولید میکنیم و ۹۸ درصد مصرف کننده هستیم، گفت: ما باید در لبه دانش حرکت کرده و تولید علم داشته باشیم. اشکال شما راجع به آییننامه ارتقا کاملا درست است و قبول دارم. همه وزرا در این سالها زحمت کشیدند. اما اصلاح آییننامه ارتقا بعد از ۸ سال از روز اول دغدغه من بود. در گذشته ارتقا فقط بر اساس مقاله ممکن بود، الان تغییر کرده است. بهطور مثال گفتیم اگر فردی شرکت دانشبنیان تاسیس کرده یا یک واکسن ساخته و کشور را نجات داده است، استاد تمام خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اظهار کرد: برای رشته علوم انسانی هم اثربخشی اجتماعی را دیدیم. امروز استاد فقط از راه مقاله ارتقا پیدا نمیکند. شیوه آموزش هم مهم است. استاد میتواند از راه آموزش و پژوهش و فناوری ارتقا یابد.
دکتر سیمایی ادامه داد: اگر انتشار مقاله جنبه محرمانه داشته باشد. به کمیسیون محرمانه میرود و استاد از آنجا ارتقا میگیرد. تا سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ هزار قرارداد با صنعت داشتند، اما الان شده است ۱۳ هزار. بهطور میانگین ۲٫۳ استادان هیات علمی ما با صنعت قرارداد دارند. برای حل مسائل استان ۷۲ ماموریت استانی به دانشگاهها دادیم. رئیس جمهور برخی از چالشها را به دانشگاهها میسپارند. بهعنوان نمونه موضوع آب را به دانشگاه تهران محول کردند و کار بزرگی انجام دادهاند.
وزیر علوم، تاکید کرد: در ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها که توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (isc) انجام میشود، آموزش و پژوهش معیار ارزیابی است. در ارزیابی دانشگاهها میزان جذب اعتبار مالیاتی یعنی میزان ارتباط با صنعت بهعنوان یک معیار مهم مدنظر است که بهزودی سطحبندی و رتبهبندیها اعلام میشود و ممکن است بر اساس آن رتبه یک دانشگاه در یک استان محروم و یا در یک شهرستان کم برخوردار بالاتر از یک دانشگاه بزرگ باشد، زیرا در رتبه بندی مسئولیت اجتماعی، اثرگذاری دانشگاه در حل چالشها و جذب اعتبار مالیاتی ماده ۱۱ و ۱۳ مصوبه مجلس ملاک است.
دکتر سیمایی در بخش پایانی سخنانش در پاسخ به سوال نماینده قم گفت: در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، راوی نقاط قوت باشیم. چه چیزی باعث شد که مردم آرامش پیدا کنند و تابآوری اجتماعی افزایش یابد؟ من بهعنوان یک معلم کوچک میبینم که مردم مطمئن بودند که بخش نظامی و علمی کشور، مقتدر است. چون میدیدند موشکها به هدف میخورد؛ پهپاد کار میکند و صنعت دفاعی مترقی است. چه چیزی باعث این ترقی شده است؟ مسئله فقط ماشه چکاندن نیست! پشت همه اینها پژوهش و استاد دانشگاه است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: من نباید این مطلب را بگویم که چند قرارداد از این ۱۳۰۰۰ قرارداد دانشگاه با صنعت، برای ارتقای توان دفاعی کشور است. ولی بدانید اگر تابآوری مردم افزایش پیدا کرد و اعتماد و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کرد، دلیلش علاوه بر اقتدار نظامی و هدایت رهبری، بالا بودن سرمایه ما در حوزه علم و فناوری است.
دکتر سیمایی خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: مجموع اعتبارات ما برای ۵۸ پارک فناوری و ۱۴ هزار شرکت دانشبنیان فقط یک همت است؛ اما علاوه بر چند میلیارد صرفهجویی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی وجود دارد. بودجه دانشگاههای ما کلا ۷۰ هزار میلیارد تومان است. در حالیکه فقط یک دانشگاه در یکی از کشورهای همسایه با ۱۰ هزار دانشجو، ۱٫۲ میلیارد دلار بودجه دارد.