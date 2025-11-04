جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قهوه غیرمجاز در انباری اطراف شهرستان بروجرد خبر داد.

کشف ۲ و نیم تن قهوه قاچاق در بروجرد

کشف ۲ و نیم تن قهوه قاچاق در بروجرد

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: در اجرای طرح برخورد با کالای‌های فاقدمجوز، مأموران کلانتری ۱۵ بروجرد از نگهداری مقادیری قهوه فاقدمجوز در انباری اطراف این شهرستان مطلع شدند.

سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران بلافاصله به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر ۲ تن و ۵۲۵ کیلو گرم قهوه فاقدمجوز کشف کردند.

جانشین انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش قهوه‌های کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.