پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک نمایندگان ایران، عراق و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای تسریع در روند جستوجو و شناسایی پیکر شهدای ایرانی دوران دفاع مقدس در خاک عراق مورد بررسی و توافق قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در نشست مشترک نمایندگان کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع عراق و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، ساز و کارهای اجرایی و هماهنگیهای میدانی برای تسریع در روند تفحص پیکر شهدای ایرانی در خاک عراق بررسی شد.
نمایندگان کمیته جستوجوی مفقودین در این نشست بر لزوم افزایش همکاریهای میدانی تبادل اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی تأکید کردند و خواستار همراهی بیشتر طرف عراقی برای تسریع در روند شناسایی و انتقال پیکرهای مطهر شهدا به کشور شدند.
رییس اداره حقوق انسانی وزارت دفاع عراق نیز در این نشست با اعلام آمادگی کامل کشورش گفت: دولت و نیروهای مسلح عراق از تمامی ظرفیتها، تجهیزات و نیروهای کمکی برای تسریع در روند تفحص شهدای ایرانی استفاده خواهند کرد.
رییس نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران نیز هدف اصلی از اجرای این عملیات مشترک را پایان دادن به چشمانتظاری خانوادههای شهدای جاویدالاثر پس از گذشت بیش از چهار دهه از پایان جنگ تحمیلی عنوان کرد.
بر اساس آمار کمیته جستوجوی مفقودین، از زمان پایان جنگ تحمیلی تاکنون، پیکر پاک و مطهر بیش از ۴۷ هزار شهید به میهن اسلامی بازگردانده شده است و هماکنون عملیات تفحص برای یافتن و بازگرداندن پیکر ۲ هزار و ۱۰۰ شهید دیگر در مناطق مختلف عراق در حال انجام است.