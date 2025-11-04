مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران گفت: نسل امروز ادامه‌دهنده راه شهدای دانش‌آموز است و آینده ایران با علم، ایمان و اراده جوانان این سرزمین ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف بهارلو در اجتماع بزرگ راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ورامین با گرامیداشت یاد شهدا و شهدای دانش‌آموز افزود: ۱۳ آبان نقطه‌ برجسته تاریخ معاصر ایران و نماد مقاومت جوانان این سرزمین در برابر سلطه‌ طلبی قدرت‌های استکباری است.

وی با اشاره به حضور پرشور نوجوانان در راهپیمایی گفت: این نخستین مراسم ۱۳ آبان پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی بود و ملت ایران بار دیگر نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند.

بهارلو افزود: ۳۶ هزار دانش‌آموز و ۵ هزار معلم در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور جان خود را تقدیم کردند. امروز نیز دانش‌آموزان ایران اسلامی با همان روحیه، اما با سلاح علم، دانش، اخلاق و مسئولیت‌ پذیری در مسیر پیشرفت کشور گام برمی‌دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران با بیان اینکه ایرانِ قوی با دستان دانش‌آموزان ساخته می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که کشور باید در علم، اراده و مدیریت قوی شود و این مسیر جز با تلاش نسل جوان و با انگیزه محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف اراده جوانان افزود: دشمن طی سال‌های گذشته از جنگ نظامی تا جنگ اقتصادی و رسانه‌ای هر کاری کرده تا ملت ایران را ناامید کند؛ اما حضور این نسل آگاه و انقلابی نشان داد که راه شهدا همچنان ادامه دارد.

بهارلو در ادامه با بازخوانی خاطره‌ای از شهید حسین فهمیده گفت: شهید فهمیده در نوجوانی با ایمان و شجاعت مثال‌ زدنی وارد میدان شد و امروز دختران و پسران ما با تلاش علمی و تربیتی راه او را ادامه می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در پایان تأکید کرد: ملت ایران راهی جز مقاومت، اتحاد و همبستگی ندارد و ما امروز با شهدا عهد می‌بندیم که برای ساخت آینده‌ای بزرگ و عزت مند برای ایران عزیز، ثابت‌ قدم بمانیم.