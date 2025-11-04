پخش زنده
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای زمان ثبت سفارش چای سهمیه پاییز ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش چای از شنبه ۱۷ آبان (۱۴۰۴/۰۸/۱۷) امکانپذیر خواهد بود.
همچنین در این اطلاعیه آمده است: مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن ۶ ماه و میزان سقف ۱۵ هزار تن میباشد.
متقاضیان میتوانند از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام نمایند.