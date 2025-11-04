پخش زنده
کارگاه آموزشی نقاشی خط در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس انجمن خوشنویسان شهرکرد گفت: در این کارگاه حدود ۳۰ نفر ازهنرمندان خوشنویسی استان حضور داشتند.
محمد ابراهیمیان افزود: شرکتکنندگان در این کارگاه با انواع نقاشی خط و سبکها و زیر شاخههای آن، نقاشی خط نستعلیق، نقاشی خط با حروف، تفاوت نقاشی خط با کالیگرافی، شناخت رنگها و ترکیب آنها، ابزار نقاشی، ترکیب حروف و آزادی در فرم و دیگر موارد مربوط به این نوع از نوشتار هنری آشنا شدند.
به گفته وی کارگاه آموزشی نقاشی خط دربخشهای نظری و عملی برگزار شد.