به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مراسم راهپیمایی یوم الله روز ١٣ آبان از ساعت ۹ صبح امروز با حضور پر شور و با شکوه دانش آموزان و دانشجویان و دیگر اقشار مردم در گوشه و کنار استان اصفهان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با مشت‌های گره کرده و سر دادان شعار‌هایی ضمن تاکید بر تداوم راه امام و شهدا، خشم و انزجار خود را از توطئه‌ها و جنایات آمریکا، استکبار جهانی و دشمنان و همچنین حمایت از رهبر معظم انقلاب را اعلام کردند.

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در مرکز شهرستان‌های گلپایگان، مبارکه، تیران و کرون، خور و بیابانک، فریدونشهر، کاشان، نجف آباد، هرند، سمیرم، نطنز، شهرضا: